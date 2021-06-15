İzmir’de avukata silahlı tehdit ve darp olayında yeni görüntüler ortaya çıktı

İzmir’de bir kişi, icra memurlarıyla birlikte haciz işlemi için giden avukatın ve çilingir olduğu iddia edilen kişinin başına silah dayadı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İzmir’de Av. Ege Ogeday Burduroğlu, bir icra memuru ve çilingirle birlikte bir iş yerine haciz işlemi için gitti. Bu sırada iş yeri sahibi olduğu iddia edilen H.A.A., önce çilingirciye silahını doğrulttu ardından alacaklı vekil avukatına tekme atıp yaraladı. Yine H.A.A., avukatı silahla tehdit etti. Tüm bu yaşanan anlar ise bir kişinin cep telefonuna kaydedilirken yaşanan olay çevredeki bir dükkanın güvenlik kameralarına da yansıdı.

Tehdit anları güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde icra memurlarının dükkanına geldiğini öğrenen şahıs, aracıyla beraber dükkanın önüne geliyor. Yaklaşık 25 saniye sonra şahsın, dükkanın önünde bulunan ve çilingir olduğu iddia edilen kişiye karşı silah doğrulttuğu görülüyor. Daha sonra şahısın, sokağın diğer köşesinde bulunan adliye aracının yanına giderek Av. Ege Ogeday Burduroğlu’na tekme atarak, silahını doğrulttuğu kameralara yansıyor.

Savcılık açıkladı: "Şahıs yakalandı"

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şahsın gözaltına alındığı ve resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Haziran 2021 tarihinde İzmir İcra Müdürlüğü görevlileri tarafından alacaklı vekilinin talebine istinaden gerçekleştirilen haciz işlemi esnasında şüpheli H.A.A.’nın alacaklı vekili avukatı tekme atıp yaralayıp silah ile tehdit ettiğine dair sosyal medyada yer alan görüntülerin tespiti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedilikle resen soruşturma başlatılmış olup, nöbetçi Cumhuriyet Savcımızın talimatları ile şüpheli suç aleti silah ile birlikte yakalanarak adam öldürmeye teşebbüs, görevli memura mukavemet suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle yürütülmektedir."

Öte yandan, Av. Ege Ogeday Burduroğlu’nun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.