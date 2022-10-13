İzmir’de avukata 6 bıçak darbesi

İzmir’in Bornova ilçesinde telefonda tartıştığı kişiyle buluşan avukat, aldığı 6 bıçak darbesiyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan avukat tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İzmir Barosuna kayıtlı avukat Abdullah Emrah Koyuncu telefonda tartıştığı S.A., ile buluşmak için randevulaştı. Bir süre sonra buluşan ikili arasında tartışma tekrardan alevlendi. Bunun üzerine avukat, şüpheli S.A., tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince, kanlar içerisinde kalan avukat, ambulansa alınarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Avukatın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.