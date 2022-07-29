İzmir’de ateş savaşçıları toplantıda buluştu

İzmir’de ormanlık alanlarda çıkan yangınlara karşı amansız bir mücadele veren İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün en önemli kuvvetlerinden olan yangın helikopter ve uçak ekipleri ile toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, 28 Temmuz’da Karşıyaka’da bulunan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Merkezinde, Bölge Müdürü Zafer Derince başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Orman Bölge Müdür Yardımcıları Nurkan Yonar, Adil Koçaslan, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fikret Hüryaşar, Basın ve İletişim Şube Müdürü Erol Pehlivan, Orman İşletme Müdürleri ile OGM Helikopter Pilotları katıldı.

Orman yangınlarıyla mücadelede hava araçlarının önemine değinen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, belirli aralıklarda yapılan bu toplantılarla karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ekip çalışması uyumu ve başarı için önemli olduğunun altını çizdi. Orman yangınlarıyla mücadelenin en tehlikeli işler sınıfında yer aldığını söyleyen Orman Bölge Müdürü Derince, önceliğin iş sağlığı ve güvenliği olduğunu belirtti.