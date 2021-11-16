İzmir’de asansör boşluğunda sıkışan yaşlı adam öldü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğunda sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Abdülbaki Tetik (69), asansörle 2. kattaki dairesine çıkmak isterken asansör boşluğunda sıkıştı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan yarım saatlik çalışmanın ardından Tetik, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı adamın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tetik’in cansız bedeni, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.