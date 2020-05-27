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İzmir’de aranması bulunan şahsa yönelik operasyonda 1 kişi intihar etti

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE, POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCUDAN ARANMASI OLAN BİR ŞAHSA YÖNELİK KALDIĞI APARTTA DÜZENLENEN OPERASYONDA, ŞÜPHELİNİN TESLİM OLMAK İSTEMEYEN KARDEŞİ POMPALI TÜFEKLE KENDİSİNE ATEŞ EDEREK AĞIR YARALARKEN, POLİSLERDEN KAÇMAK İSTEYEN KARDEŞİ İSE KISKIVRAK YAKALANDI.

İzmir’de aranması bulunan şahsa yönelik operasyonda 1 kişi intihar etti

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE, POLİS EKİPLERİNİN UYUŞTURUCUDAN ARANMASI OLAN BİR ŞAHSA YÖNELİK KALDIĞI APARTTA DÜZENLENEN OPERASYONDA, ŞÜPHELİNİN TESLİM OLMAK İSTEMEYEN KARDEŞİ POMPALI TÜFEKLE KENDİSİNE ATEŞ EDEREK AĞIR YARALARKEN, POLİSLERDEN KAÇMAK İSTEYEN KARDEŞİ İSE KISKIVRAK YAKALANDI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 01:33
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İzmir’de aranması bulunan şahsa yönelik operasyonda 1 kişi intihar etti

İzmir’in Buca ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucudan aranması olan bir şahsa yönelik kaldığı apartta düzenlenen operasyonda, şüphelinin teslim olmak istemeyen kardeşi pompalı tüfekle kendisine ateş ederek ağır yaralanırken, polislerden kaçmak isteyen kardeşi ise kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 23.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/12 sokakta bulunan bir apartta meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş Serkan C. ile Volkan C., gece saatlerinde bir aparttan oda kiraladı. İkilinin odayı kiralamasının ardından Volkan C. odaya çıkarken, Serkan C. İse bir süre sonra oradan ayrıldı. İkilinin aparta kayıt yaptırmasından kısa süre sonra polis ekipleri, uyuşturucudan aranması olan Serkan C.’nin kaldığı aparta geldi. Daire içerisinde bulunan Volkan C.’den dışarı çıkmasını istenildi. Dışarı çıkmayı ve teslim olmayı reddeden Volkan C., yanında bulunan pompalı tüfekle dairenin içinde bir el ateş ettikten sonra bir el de yüzüne ateş etti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ağır yaralı durumda olan Volkan C., ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir süre sonra silah seslerinin ardından olay yerine gelen kardeşi Serkan C. ise polis ekiplerini görünce kaçmak istese de ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucudan aranması olan şüphelinin aracında bir miktar uyuşturucu maddesi bulunurken, iki kardeşin kiraladığı dairede de yaklaşık 400 gram metamfematin ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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