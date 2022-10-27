İzmir’de aranan şahıslara operasyon: 17 tutuklama

İzmir’in Tire ilçesinde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması bulunan şahıslara yönelik operasyonlarda yakalanan zanlılardan 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahıslara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam diyor. Bu çerçevede, son 3 haftada ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve yakalanan zanlılardan 17’si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerden G.K.’nin 4 yıl 2 ay, Ç.B.’nin ise 2 yıl 1 ay hırsızlık suçundan hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda ise farklı suçlardan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan F.P., yakalanarak cezaevine gönderildi. İlçede operasyonların aralıksız sürdürülmeye devam edeceği belirtildi.