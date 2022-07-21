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İzmir’de aranan hükümlüler JASAT’tan kaçamadı

İzmir’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 21.07.2022, 17:00
İzmir’de aranan hükümlüler JASAT’tan kaçamadı

İzmir’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 13 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. 10-19 Temmuz tarihleri arasında çalışmalar dahilinde Torbalı, Kınık, Karaburun, Seferihisar, Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve Çeşme ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 13 hükümlü yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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