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İzmir’de aranan 18 hükümlü, JASAT’tan kaçamadı
İzmir’de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 18 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Asayiş 29.08.2022, 09:26
İzmir’de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 18 hükümlü, jandarma dedektifleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüttü. 16-25 Ağustos tarihleri arasında, Torbalı, Ödemiş, Dikili, Seferihisar, Çiğli, Aliağa, Tire, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 18 hükümlü yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
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