İzmir’de aracın stepnesinden yaklaşık 6,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde polis ekiplerince bir araca yönelik düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği tarafından stepne içerisine zulalanmış yaklaşık 6,5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. 1 tabanca ve çok sayıda tabanca fişeğinin de ele geçirildiği olayda gözaltına alınan 1 zehir taciri tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından Bornova ilçesinden giriş yapmak üzere olan bir araç durduruldu. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda; aracın stepnesine (yedek lastik) gizlenmiş 6 kilo 465 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ayrıca tabanca ve çok sayıda tabanca fişeğinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan S.D., isimli zehir taciri, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.