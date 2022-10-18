İzmir’de anne oğul torbacı, narkotik polisine yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen anne ve oğlu, narkotik polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ve ticaretinden elde edilen para ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste R.İ. adlı bir kadın ve oğlu C.İ.’nin birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çok sayıda yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 440 gram esrar, 2 adet telefon ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.