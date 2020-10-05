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İzmir’de ağaç budarken düştüğü ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi

İZMİR’İN BAYRAKLI İLÇESİNDE YAKLAŞIK 8 METRELİK ÇAM AĞACINI BUDAMAK İSTERKEN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞTÜĞÜ İLERİ SÜRÜLEN KİŞİ KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMANI YİTİRDİ.

Asayiş 05.10.2020, 07:58
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İzmir’de ağaç budarken düştüğü ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaklaşık 8 metrelik çam ağacını budamak isterken çıktığı ağaçtan düştüğü ileri sürülen kişi kaldırıldığı hastanede yaşamanı yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şevket İnce Mahallesi’nde meydana geldi. Yaklaşık 8 metrelik çam ağacını budamak için ağaca çıktığı ileri sürülen Zeynel Anık (63), bir süre sonra henüz belirlenemeyen sebepten dolayı ağaçtan aşağıya düştü. Durumu gören yakınları olay yerine 112 Acil Servis ekibi çağırdı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ve durumu ağır olan yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Anık’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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