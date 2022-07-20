İzmir’de 775 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakalandı

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 20 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 775 düzensiz göçmen ve 7 organizatör yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda 7-18 Temmuz tarihleri arasında 20 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Menderes, Çeşme, Seferihisar, Dikili, Foça, Bayındır ve Karaburun ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalandı. Ekiplerce olaylarda kullanılan 4 minibüs, 1 otomobil, 2 kamyonet, 2 şişme bot ve 2 bot motoruna da el konuldu.

Organizatör olduğu değerlendirilen 7 kişi yakalandı

Öte yandan operasyonlarda organizatör olduğu değerlendirilen 7 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.