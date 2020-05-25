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İzmir’de 72 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR’İN FOÇA İLÇESİNDE, YUNAN SAHİL GÜVENLİK UNSURLARINCA TÜRK KARA SULARINA İTİLEN 72 SIĞINMACI KURTARILDI.

İzmir’de 72 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR’İN FOÇA İLÇESİNDE, YUNAN SAHİL GÜVENLİK UNSURLARINCA TÜRK KARA SULARINA İTİLEN 72 SIĞINMACI KURTARILDI.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:29
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İzmir’de 72 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’in Foça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 25 Mayıs saat 08.58’de, Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk kara sularına itilen 4 adet can salı içerisinde bulunan sığınmacıların yardım talebinde bulunduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen 3 Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 4 can salı içerisindeki 34 Afganistan, 18 Kongo, 12 Afrika, 6 Gine ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 72 sığınmacı ekipler tarafından kurtarıldı.

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