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İzmir’de 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 27.04.2021, 20:28
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İzmir’de 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 20.50 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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