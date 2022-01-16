İzmir’de 5 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 14-15 Ocak tarihlerinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda Urla ve Çeşme’de 492 düzensiz göçmen kurtarılırken, gözaltına alınan 6 göçmen kaçakçısından 5’i tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 14-15 Ocak tarihlerinde operasyonlar düzenlendi. Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu mevkiinde 115 Afganistan, 112 Bangladeş, 45 Somali, 21 Suriye, 11 Eritre, 5 Pakistan, 2 Yemen, 1 Filistin ve 1 İran uyruklu toplam 313 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen S.G. ve E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde 94 Afganistan, 73 Suriye, 6 Pakistan, 5 Filistin ve 1 İran uyruklu toplam 179 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayın organizatörü olduğu tespit edilen S.A., A.G., E.G. ve Ü.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K., S.A., A.G., E.G. ve Ü.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.