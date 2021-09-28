Son Dakika
İzmir’de 4’üncü kattan düşen işçi hayatını kaybetti
İzmir’in Seferihisar ilçesinde, inşaat halindeki binanın 4’üncü katından düştüğü ileri sürülen işçi hayatını kaybetti.
Asayiş 28.09.2021, 20:53
İzmir’in Seferihisar ilçesinde, inşaat halindeki binanın 4’üncü katından düştüğü ileri sürülen işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Camikebir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yapımı süren inşaatta çalışan Ferhat T. (41), henüz belirlenemeyen nedenle 4’üncü kattan düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan işçi, Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ferhat T. adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.