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İzmir’de 4,9 büyüklüğündeki deprem kameralarda

Merkezi üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaşatırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 04.11.2022, 09:18
İzmir’de 4,9 büyüklüğündeki deprem kameralarda

Merkezi üssü İzmir’in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yaşatırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.29’daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.

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