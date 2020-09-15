İzmir’de 48 sığınmacı kurtarıldı
İZMİR’İN KARABURUN VE FOÇA İLÇESİ AÇIKLARINDA, YUNAN SAHİL GÜVENLİK UNSURLARINCA TÜRK KARA SULARINA GERİ İTİLEN 48 SIĞINMACI, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI.
İzmir’in Karaburun ve Foça ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 12 Eylül saat 15.11’de, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik bilgi alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salları içerisindeki toplam 37 sığınmacı kurtarıldı. Ayrıca 13 Eylül tarihi saat 05.00’da, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacının olduğuna yönelik bilgi alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 11 sığınmacı da kurtarıldı.
Karaya çıkartılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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