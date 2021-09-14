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İzmir’de 450 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir’de son bir haftada düzenlenen 11 ayrı operasyonda piyasa değeri 450 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirilirken, olaylarla ilgili 19 şüpheliye işlem yapıldı.

Asayiş 14.09.2021, 08:09
İzmir’de 450 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir’de son bir haftada düzenlenen 11 ayrı operasyonda piyasa değeri 450 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirilirken, olaylarla ilgili 19 şüpheliye işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 6 – 12 Eylül tarihleri arasında önceden belirlenen adreslere 11 ayrı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 260 bin adet makaron, 40 paket kaçak sigara, 78 şişe ve 29.5 litre sahte içki, 95 litre etil alkol, 64 adet kaçak alkol malzemesi (etiket, şişe, kapak), 120 adet sikke ve tarihi eser, 6 adet cep telefonu, 31 adet elektronik emtia, 2 bin 200 litre akaryakıt, 34 bin 440 adet hap ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 450 bin lira olduğu öğrenilirken, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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