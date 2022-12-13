İzmir’de 4 milyon doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi

İzmir’de Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphesiyle durdurulan bir tır içerisinde, 4 milyon doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesine bağlı Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürütülen istihbarat faaliyetleri sonucunda, İzmir İline makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Gümrük Muhafaza ekipleri şüpheli tırın yerini tespit ederek tırı Turgutlu- İzmir karayolunda yakın takibe aldı.

Yerli ve milli x-ray cihazı tespit etti

Şüpheli aracı izleyen Gümrük Muhafaza ekipleri, operasyon için savcılık talimatıyla aracı Işıkkent mevkiinde durdurdu. Yapılan ilk kontrollerde, tırın ev eşyası naklinde kullanıldığı tespit edildi. Sonrasında araç x-ray taraması yapılmak üzere Alsancak Limanı’na götürüldü. Şüpheli tır Mil-Tar Projesi çerçevesinde geliştirilen ilk yerli ve milli x-ray cihazı ile tarandı. Aracın x-ray taramasında şüpheli yoğunluklar görülmesi üzerine detaylı fiziki aramaya geçen ekipler toplamda 4 milyon doldurulmuş sigara ele geçirdi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu ele geçirilen 4 milyon doldurulmuş sigaraya el konulurken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.