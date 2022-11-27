İzmir’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Bayraklı ilçesi Alparslan Mahallesi 1620/9 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İddiaya göre, çatı katında bulunan odunların kısa sürede tutuşmasıyla alevler daireyi sardı. Dumanları ve alevleri gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının başka binalara sıçramaması için hızla müdahale etti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Öte yandan, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.