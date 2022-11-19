İzmir’de 39 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 39 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17 Kasım günü saat 01.15 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 18 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün saat 06.15 sıralarında yine Menderes ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 21 göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.