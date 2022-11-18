İzmir’de 3,5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü İzmir’in Gaziemir ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.09’daki depremin derinliği 8, 24 km olarak ölçüldü.

Uykusundan uyanan İzmirliler, sosyal medyadan depremi hissettiklerini ve tedirgin olduklarına yönelik yorumlar yaptı.