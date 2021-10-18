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İzmir’de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir’de son bir haftada yapılan operasyonlarda 33 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

Asayiş 18.10.2021, 20:20
İzmir’de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir’de son bir haftada yapılan operasyonlarda 33 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-18 Ekim tarihleri arasında il genelinde çeşitli adreslere 6 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 318 bin adet makaron, 799 bin adet sarma sigara, 731 kilogram tütün ve nargile tütünü, 799 bin 40 adet kaçak sigara malzemesi, 9 bin 305 adet sikke, 497 adet tarihi eser, 22 bin 400 adet kaçak emtia ürünü, 25 adet cep telefonu ile 1 adet tüfek ve 4 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 33 milyon lira olduğu değerlendirilirken, olaylarla ilgili 11 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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