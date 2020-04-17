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İzmir’de 301 uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR’İN TORBA İLÇESİNDE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE YÖNELİK YAPILAN İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE 301 ADET ECSTACY HAP İLE 2 GRAM ESRA ELE GEÇİRDİ.

İzmir’de 301 uyuşturucu hap ele geçirildi

İZMİR’İN TORBA İLÇESİNDE JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE YÖNELİK YAPILAN İSTİHBARİ ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE 301 ADET ECSTACY HAP İLE 2 GRAM ESRA ELE GEÇİRDİ.

17 Nisan 2020 Cuma 13:20
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İzmir’de 301 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir’in Torba ilçesinde jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 301 adet ekstasy hap ile 2 gram esrar ele geçirdi.

İzmir İl Jandarma Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süredir üzerinde çalışılan uyuşturucu dosyası kapsamında yapılan takip sonucu 301 adet ekstasy uyuşturucu hap ile 2 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.K. ve G.B. isimli şahısların adlı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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