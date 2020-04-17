İzmir’de 301 uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir’in Torba ilçesinde jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 301 adet ekstasy hap ile 2 gram esrar ele geçirdi.

İzmir İl Jandarma Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir süredir üzerinde çalışılan uyuşturucu dosyası kapsamında yapılan takip sonucu 301 adet ekstasy uyuşturucu hap ile 2 gram kenevir tohumu ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.K. ve G.B. isimli şahısların adlı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.