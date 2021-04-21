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İzmir’de 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 21.04.2021, 20:58
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İzmir’de 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 03.40 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu yönünde bilgi alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan ve aralarında kadınlar ile çocukların da olduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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