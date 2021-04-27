banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
ÖSYM'den ALES açıklaması!
ÖSYM'den ALES açıklaması!
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak
Tam kapanmada alkol satışı yasak olacak

İzmir’de 3 tona yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kapalı kasa bir kamyonet içerisinde kaçak akaryakıt elde etmede kullanılan 2 bin 850 litre yanık yağ ele geçirildi.

Asayiş 27.04.2021, 21:03
2
İzmir’de 3 tona yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kapalı kasa bir kamyonet içerisinde kaçak akaryakıt elde etmede kullanılan 2 bin 850 litre yanık yağ ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi’nde bir kamyonet içerisinde kaçak akaryakıt elde etmekte kullanılan ürün olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin kamyonette yaptığı aramada 1 adet dinamo düzeneği, 3 adet seyyar tank ve 1 adet varil içerisinde toplam 2 bin 850 kilo kaçak akaryakıt elde etmekte kullanılan yanık yağ ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. ve S.M. gözaltına alınırken şüpheli 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?