banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hamsik, Trabzonspor'da
Hamsik, Trabzonspor'da
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
banner486

İzmir’de 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi.

Asayiş 08.06.2021, 20:53
İzmir’de 3 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan kaçakçılık operasyonlarında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olduğu değerlendirilen kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 31 Mayıs-06 Haziran tarihleri arasında 13 operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonlarda; 27 bin 400 doldurulmuş makaron, 118 bin makaron, 98 paket kaçak sigara, 148 kilogram tütün, 150 puro, 32 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 581 kaçak alkol malzemeleri, 7 sikke, 144 elektronik emtia, 16 bin 600 litre akaryakıt, 876 muhtelif emtia ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtilirken, operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner422
21°
açık