İzmir’de 3 kişinin öldüğü komşu vahşetinde yeni gelişme: Şarjörü kardeşi vermiş

İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen ve aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği cinayetle ilgili yeni detay ortaya çıktı. Cinayette, görgü tanıklarının ifadesi ve bir kişinin çektiği cep telefonu görüntüsünden olay sırasında kardeşine şarjör verdiği belirlenen katil zanlısı Ali İhsan K.’nin ağabeyi Mehmet K.’nin de tutuklandığı öğrenildi.

Olay 10 Haziran günü saat 16.00 sıralarında 7171/1 sokakta Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali İhsan K. (62), sokak köpeklerini beslediği gerekçesiyle Yahya Köşek (61) ile tartıştı. Köşek’in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından dün Ali İhsan K.’ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, tabancasına davranan Ali İhsan K., Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızı Funda Güçlü’ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, doktorların müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderilirken, polis olayın ardından Ali İhsan K.’yi suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

Yahya Köşek, Meryem Köşek ve Funda Güçlü’nün cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda defnedildi. Katil zanlısı Ali İhsan K.’nin ifadesinde ise, olay esnasında şekerinin yükseldiğini ve neler olduğunu hatırlayamadığını, daha sonra ise, "Köpekler konusunda daha önce de uyardık. Bizim ufak torunlarımız var köpekler ona saldıracaktı. Uyarmamıza rağmen beslemeye devam ettiler. Bu yüzden çıkan tartışmanın ardından öldürdüm" dediği ileri sürüldü.

Tutuklu sayısı 2 oldu

Öte yandan yaşanan vahşetle ilgili İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Olayda görgü tanıklarının ifadesi ve bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerden Mehmet K.’nin kardeşi Ali İhsan K.’ye şarjör verdiği belirlendi. Çalışmalarını bu yönde yoğunlaştıran polis, bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği ve o anlara ait olduğu ileri sürülen görüntülere ulaştı. İfadeler ve görüntü üzerine polis ekipleri, şüpheli olarak katil zanlısının ağabeyi Mehmet K.’yi de gözaltına aldı. 4 Temmuz’da adliyeye sevk edilen Mehmet K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.