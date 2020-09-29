İzmir’de 3 katlı binanın teras katında tüp patladı
İZMİR’İN BORNOVA İLÇESİNDE, 3 KATLI BİNANIN TERAS KATINDA BULUNAN PİKNİK TÜPÜ HENÜZ BELİRLENEMEYEN SEBEPTEN DOLAYI PATLADI. PATLAMA SONRASI ÇIKAN YANGINDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.
İzmir’in Bornova ilçesinde, 3 katlı binanın teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen sebepten dolayı patladı. Patlama sonrası çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Olay, gece saatlerinde Gazi Osman Paşa Mahallesi 5460 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın teras katında bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın etkisiyle alevler, 3’üncü katta ikamet eden 4 kişinin yaşadığı Yasin Yaşar ailesinin evine sıçradı. Patlamaya uykuda yakalanan ve büyük bir korku ile kendilerini evlerinden dışarı atan mahalle sakinleri tarafından polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 3 katlı bina tamamen boşaltıldı.
Yangın sonrası Yaşar ailesinin evinde maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kabı yaşanmadı. Polis ekiplerince konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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