İzmir’de 3 ayrı ticari taksi içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan ortak operasyon neticesinde, limanlar bölgesine kaçmakta olan 3 ticari taksi içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen ve bu göçmenlere öncülük ettiği tespit edilen bir başka aracın olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile toplam 11 düzensiz göçmen ile diğer araç içerisinde bulunan 4 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 3 ticari taksi şoförü ve organizatör olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 4 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.