İzmir’de 24 yaşındaki gencin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı
İZMİR'İN KARŞIYAKA İLÇESİNDE, EVİNDE RAHATSIZLANAN GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ. GENCİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evinde rahatsızlanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gencin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.
Olay, sabaha karşı Nergiz Mahallesi’nde meydana geldi. 6 katlı binanın giriş katında ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Berat Polatoğlu (24), evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fenalık geçirdi. Durumunu gören ailesi olayı sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince genç, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Polatoğlu, kurtarılamadı.
Öte yandan, ikamete gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunulurken, gencin şüpheli ölümü üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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