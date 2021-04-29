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İzmir’de 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Asayiş 29.04.2021, 22:10
İzmir’de 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre saat 00.55’te, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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