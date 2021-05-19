İzmir’de 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 tutuklama

İzmir’in Aliağa ilçesinde annesinin dini nikahlı eşini ve bir market sahibini tabancayla vurarak öldürüp, annesini bıçakla yaralayan cinayet şüphelisi ve amcası tutuklandı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kültür Mahallesi Onat Kutlar Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Ç.B. ve amcası O.B., Ç.B.’nin annesi A.Ç. ve A.Ç.’nin dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Behçet Marangoz’un çalıştığı pideci dükkanına girdi. Burada 4 kişi arasında çıkan sözlü münakaşanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ç.B. yanındaki bıçak ile annesi A.Ç.’yi yaraladı. Ç.B. daha sonra annesinin dini nikahlı eşi Behçet Marangoz’a da tabancayla ateş etti. Vücuduna mermiler isabet eden Behçet Marangoz yere yığılırken, A.Ç. ise yaralı halde iş yerinden kaçarak yakında bulunan bir markete sığınmak istedi. Daha sonra silahlı saldırganı engellemek isteyen market sahibi Hasan Türk de Ç.B.’nin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırgan Ç.B. ve amcası O.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.Ç.’nin dini nikahlı eşi Behçet Marangoz’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yine Ç.B. tarafından silahla vurularak yaralanan ve ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Türk ise, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu tarafından vurulan A.Ç. ise ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.Ç. buradan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Behçet Marangoz ve Hasan Türk’ün cansız bedenleri ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli ve amcası tutuklandı

Öte yandan meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan Ç.B. ve O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.