İzmir’de 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bileti satışı yasaklandı

Kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla, İzmir Valiliği tarafından, 18 yaşından küçük çocuklara otobüs ve uçak bileti satışının engellendiği açıklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamayla, kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, şehirler arası otobüs terminallerinde, hava yolları acentelerinde ve bilet satış noktalarında 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamayacağı bildirildi.

Öte yandan yapılan açıklamada, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile velisi, vasisi, kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabileceği bildirildi. Açıklamada, 18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde, bu durumun derhal kolluk kuvvetlerine bildirileceği ve 18 yaşından küçük olup da İzmir’de veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayanlara belge gösterdiğinde bilet satışı yapılacağı kaydedildi.

Vatandaşlar alınan karardan memnun

İzmir Valiliği tarafından açıklanan yeni düzenlemeyle ilgili görüşlerini bildiren vatandaşlar, kararın çok yerinde olduğunu dile getirdi. Küçük kardeşiyle birlikte Diyarbakır’dan İzmir’e gelen Mehmet Karakaş, "Bence çok doğru bir karar. Yaşları küçük oldukları için ailelerinin izinleri dışında tek başına seyahat etmeleri güvenli olmayabilir. Biz Diyarbakır’dan İzmir’e geldik, buradaki işimiz bitti; şimdi yeniden Diyarbakır’a gidiyoruz" diye konuştu.

Otobüs firması çalışanı Taner Koyuncu ise, "18 yaş altındaki çocuklarımıza aileden alınan bir izin belgesi alınıyor. Ailesinin rızası olmadan tek başına yolculuk yapamıyor. Burada da hiç bir firma tarafından bu koşullar dışında 18 yaş altına bilet verilmez. Aileden alınan izin belgeleri de şoförlerimize teslim edilir. Yolda bir kontrol olduğu zaman bu belgeler kolluk güçlerine gösterilir. Biz ısrar edenlere de bilet yazmıyor, durumu emniyete ve ailelerine bildiriyoruz. Kesinlikle çok hassas bir konu. Kararı gayet doğru buluyorum" açıklamasında bulundu.

"Israr eden çocuklarımızla da karşılaştık"

Bilet satıcıları da yeni düzenlemenin doğru bir karar olduğunu söyledi. Kendilerine ısrar eden gençler olduğu zaman da müsaade etmediklerini bildiren çalışanlar, en ufak bir aksilikte durumu güvenlik güçlerine bildirdiklerine dikkat çektiler. Otobüs firması çalışanı Ahmet İri, "Gayet doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bize ısrar edenler de oldu ama biz bilet vermiyoruz. 18 yaş altı çocukların ebeveyni olmadan bilet satın alıp, yolculuk yapamıyor. Bu kararın alınmasını doğru buluyorum" dedi.

Başka bir çalışan Mahmut Özdemir ise "Biz 18 yaş altı çocukları ebeveynlerinin izni olarak, onlardan imzalı bir kağıt alarak tek başına seyahatine ancak müsaade edebiliyoruz. Oldukça doğru bir karar. Gençlerimiz ailelerinin izni olmadan şehir dışına gidip, kendilerinden haber alınamayabiliyor. Bu karardan önce de biz zaten önlemimizi alıyorduk. Tek başına bilet almaya geldiklerinde tüm kimlik bilgileriyle birlikte, geldiği yer ve gidecek yer bilgilerini not edip, telefonla ailesine bildiriyorduk. Şimdi kararname ile bunun da önüne geçilecek. Israr eden çocuklarımızla da karşılaştık ama müsaade etmedik elbette ki. Çok bahane söyleyenler oluyor ama tutanak olmadan göndermiyorduk. Şimdi kararname ile buna da gerek kalmayacak. Oldukça doğru bir karar" değerlendirmesinde bulundu.