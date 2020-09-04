İzmir’de 179 sığınmacı, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi
İZMİR’İN ÇEŞME İLÇESİ AÇIKLARINDA SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE BALIKÇI TEKNESİ İÇERİSİNDEKİ 130 SIĞINMACI YAKALANIRKEN, KARABURUN İLÇESİ AÇIKLARINDA YUNANİSTAN UNSURLARINCA TÜRK KARASULARINA GERİ İTİLEN 49 SIĞINMACI İSE KURTARILDI.
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince balıkçı teknesi içerisindeki 130 sığınmacı yakalanırken, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 49 sığınmacı ise kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül saat 23.45’te, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında görevli 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli balıkçı teknesi durduruldu. Durdurulan teknenin içerisindeki 130 sığınmacı ekipler tarafından yakalandı. Ayrıca 4 Eylül saat 03.00 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğuna yönelik bilgi alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 49 sığınmacı ise kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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