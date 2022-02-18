İzmir’de 170 kilo uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

İzmir’de polis yeleği ve telsiz ile kendisine polis süsü veren ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan uyuşturucu kuryesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına, uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesine ve terör örgütü bağlantılı uyuşturucu faaliyetler ile elde edilen gelirlerin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Bayraklı ilçesinde sokak satıcılarına uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen O.K.’yi (62) takibe aldı. Adresi belirlenen şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin evinde ve otomobilinde, narkotik dedektör köpeği Rota ve Jiby ile arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda dağıtıma hazır hale getirilmiş 170 kilogram skank esrar maddesi, 1 adet özel frekansları algılayan telsiz, 1 adet tabanca, 2 adet terazi, 1 adet şarjör ve 1 adet polis yeleği ele geçirildi.

Polis süsü verip komşularını bile inandırmış

Öte yandan, operasyonda, uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirlenen O.K., ekipler tarafından gözaltına alındı. O.K.’nin polis yeleği ve telsizle kendisine polis süsü verdiği, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde sevkiyatı yaparken bu sayede şüphe çekmemeye çalıştığı ortaya çıktı.

Tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.