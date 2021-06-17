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İzmir’de 131 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şüphelinin evinde, Arkaik, Roma, Bizans, İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 131 parça tarihi eser ele geçirildi.

Asayiş 17.06.2021, 10:29
İzmir’de 131 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir’in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir şüphelinin evinde, Arkaik, Roma, Bizans, İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 131 parça tarihi eser ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir ikamette tarihi eser bulundurulduğuna yönelik edindiği bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin 9 Haziran tarihinde adrese gerçekleştirdiği operasyonda, Arkaik, Roma, Bizans, İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 125 adet bronz ve gümüş olduğu düşünülen sikke, 2 adet yüzük, 2 adet altın takı parçası ve 2 adet obje olmak üzere toplam 131 parça tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili adreste ikamet ettiği belirlenen M.S. isimli bir şüpheli hakkında işlem başlatılırken, M.S.’nin daha önce de aynı suçtan 2 kaydının olduğu tespit edildi.
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