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İzmir’de 111 kişiye kumar oynarken suçüstü

İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 111 kişiye kumar oynarken suçüstü yapılırken toplamda 533 bin 356 TL para cezası kesildi.

Asayiş 29.06.2021, 15:24
İzmir’de 111 kişiye kumar oynarken suçüstü

İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 111 kişiye kumar oynarken suçüstü yapılırken toplamda 533 bin 356 TL para cezası kesildi.

İzmir’in Bornova ilçesinde kumar oynatan çetenin, güvenlik güçleri tarafından sürekli baskın yapıldığı için rotayı Torbalı ilçesine çevirdikleri ifade edilirken, jandarma ekipleri kumar çetesine burada da göz açtırmadı.

Torbalı’nın Yeşilköy Mahallesi’nde kumar oynatıldığına dair istihbarat elde eden İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli

C.D., G.A., O.K., A.Ç. ve N.T.’ye ait depoya operasyon düzenledi. Operasyonda 111 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, “kumar oynamak” ve “sokağa çıkma yasağını ihlal” suçlarından 533 bin 356 TL para cezası uygulandı.

Yapılan kimlik kontrolünde arama kaydı bulunan 2 şahıs gözaltına alınırken, 4 şüpheli hakkında da “Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak” suçundan adli soruşturma başlatıldı.
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