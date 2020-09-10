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İzmir’de 11 apartmana giren ayakkabı hırsızı yakalandı

ALİAĞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI POLİS EKİPLERİ, YAPILAN ÇALIŞMA SONUCUNDA 19 YAŞINDAKİ B.M İSİMLİ ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI. 2020 YILI HAZİRAN AYINDAN İTİBAREN TOPLAM 11 ADET APARTMAN VE BİNAYA GİREREK AYAKKABI HIRSIZLIĞI YAPTIĞI İDDİA EDİLEN B.M.'NİN ADLİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR.

Asayiş 10.09.2020, 12:03
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İzmir’de 11 apartmana giren ayakkabı hırsızı yakalandı

İzmir’in Aliağa ilçesinde girdiği 11 apartmandan ayakkabı çalan hırsız yakalandı.

Edilen bilgiye göre, Aliağa ilçesinde 11 apartmandan ayakkabıların çalındığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerasından şahsın kimliğini belirledi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yapılan çalışma sonucunda 19 yaşındaki B.M isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Geçtiğimiz Haziran ayından bu yana 11 apartman ve binaya girerek ayakkabı hırsızlığı yaptığı iddia edilen B.M.’nin adli işlemleri devam ediyor.

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