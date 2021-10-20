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İzmir’de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’de polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Asayiş 20.10.2021, 21:11
İzmir’de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’de polis ekiplerince bir depoya düzenlenen operasyonda 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir depoya baskın düzenlendi. Ekipler tarafından, depoda yapılan aramalarda; 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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