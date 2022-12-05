İzmir’de 101 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme, Menderes ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 göçmen ve lastik botun arızası sebebiyle sürüklenen 38 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Aralık günü saat 17.40 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 göçmeni kurtardı. Ekipler, 3 Aralık günü saat 04.25 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olan lastik botun motor arızasıyla sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, lastik botu durdurarak içerisindeki 38 göçmeni kurtardı. Ekipler, 4 Aralık günü yine Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yine 4 Aralık günü saat 03.35 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz ekipler tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.