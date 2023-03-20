İzmir’de 101 göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme, Dikili, Menderes ve Selçuk ilçeleri açıklarında 101 göçmen kurtarılırken, 20 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17-19 Mart tarihleri arasında Türk kara sularına geri itilen 101 göçmeni kurtarırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 göçmeni de yakaladı. Menderes ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 46 göçmeni kurtardı. Ekipler, Selçuk ve Dikili ilçeleri açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenerek yardım talebinde bulunması üzerine toplam 55 göçmeni kurtardı. Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20 göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.