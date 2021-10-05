İzmir’de 100 bin kişiyi zehirleyecek uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’de düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda hassas burunlu dedektör köpek, kömür çuvallarında yaptığı aramada piyasa değeri 15 milyon TL olan metamfetamin maddesi buldu. Uyuşturucu maddenin yaklaşık 100 bin kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğu ifade edildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, “Torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında, depo olarak kullanılan bir iş yerinin uyuşturucunun merkezi olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Narkotik polisi, yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenledi. Kokuya duyarlı dedektör köpek ‘Layka’nın da katıldığı baskında, köpeğin kömür çuvallarının bulunduğu bölgede tepki vermesi üzerine yapılan aramada 40 kilo 930 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adreste bulunan B.D. ile C.D. gözaltına alınırken, ele geçirilen 40 kilo 930 gram metamfetaminin kentte bugüne kadar tek seferde yakalanan en yüksek miktar olmakla birlikte, yakalanan uyuşturucu maddenin yaklaşık olarak 100 bin kişiyi zehirleyebilecek miktarda olduğu ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D. ile C.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.