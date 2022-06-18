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İzmir’de 10 firari zanlı JASAT’tan kaçamadı

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 zanlı yakalandı.

Asayiş 18.06.2022, 11:54
İzmir’de 10 firari zanlı JASAT’tan kaçamadı

İzmir’de jandarma ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 zanlı yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, ilçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, 9 - 15 Haziran tarihleri arasında çok sayıda planlı faaliyet gerçekleştirdi. Yapılan uygulama ve operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 10 şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Torbalı, Seferihisar, Selçuk, Kemalpaşa, Aliağa, Çeşme, Bergama ve Ödemiş ilçelerinde yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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