İzmir’de 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi

İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığı ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Gümrük Muhafaza ekiplerinin İzmir’de gerçekleştirdiği operasyonda 1 milyon 472 bin adet kaçak sigara ve 12 milyon 100 bin adet makaron ele geçirildi.