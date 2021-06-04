İzmir’de 1 kişinin öldüğü trafik kavgasının detayları ortaya çıktı

İzmir’in Buca ilçesinde yol verme kavgasının ardından meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisinin bekçi olduğu öğrenilirken, olayın ardından kaçan bekçi ile ağabeyi kısa süre sonra yakalandı.

Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Kemal Mahallesi’nde 35 HY 2945 plakalı Hyundai marka aracıyla seyir halinde olan Şehmus Devrin (30) ile 45 DV 709 plakalı Fiat marka aracın sürücüsü Y.Y., trafikte yol verme kavgası sebebiyle tartıştı. Tartışmanın devamında Devrin, aracıyla Y.Y.’nin kullandığı aracın önünü kesti. İkili arasında yumruklu kavga çıkarken, bu sırada ağabeyinin darbedildiğini gören A.Y. (27) de kavgaya dahil oldu. Kavganın büyümesinin ardından A.Y., belinden çıkardığı tabanca ile Şehmus Devrin’e ardı ardına ateş açtı. Boynuna ve bacağına mermiler isabet eden Devrin, kanlar içerisinde yere yığılırken, A.Y. ve ağabeyi Y.Y. olay yerinden otomobille kaçtı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, durumu ağır olduğu anlaşılan Şehmus Devrin, ambulansla Buca Kadın Doğum ve Kadın Hastalıkları Hastanesi acil servisine götürüldü. Devrin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Devrin’in hastaneye akın eden yakınları, hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın kaçan şüphelilerini 500 metre uzaklıkta, kaçtıkları otomobilin içerisinde yakaladı. Yakalanan şüphelilerden olayı gerçekleştiren A.Y.’nin Buca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi olduğu ve istirahatli olduğu ortaya çıktı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, Şehmus Devrin ve Y.Y.’nin otomobilinde incelemelerde bulunurken, Devrin’in yakınlarının Y.Y.’nin otomobiline zarar verdiği öne sürüldü.

Ağabey - kardeş gözaltında

Kaçtıkları araç içerisinde yakalanan bekçi A.Y. ve ağabeyi Y.Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişinin daha yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.