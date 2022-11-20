İzmir’de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 tutuklama

İzmir’in Konak ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Olay, 16 Kasım günü Konak ilçesi Çimentepe Mahallesi’nde bulunan kuaförde meydana geldi. İddiaya göre, kuaförde 2 kişi arasında çocukların kavga etmesi iddiasıyla tartışma çıktı. Yaşanan arbedenin sokağa taşması ve iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla iki grup birbirine ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cafer Kaynak (43), M.D., Ş.D., S.D., H.K. ve O.K.’nin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altında alındı. Silahlı kavgada yaralanan Cafer Kaynak tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybettiği, olayda yaralanan 4 kişinin taburcu edildiği ve ağır yaralanan M.D.’nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

2 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U. ve H.C., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, polis ekiplerinin silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ettiği öğrenildi.