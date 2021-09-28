banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı
Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı

İzmir Yamanlar’daki yangında 5 dönümlük alan zarar gördü

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağında çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 5 dönümlük bir alanın kül olduğu ifade edildi.

Asayiş 28.09.2021, 15:05
İzmir Yamanlar’daki yangında 5 dönümlük alan zarar gördü

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağında çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 5 dönümlük bir alanın kül olduğu ifade edildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağında vericilerin de bulunduğu Karatepe bölgesinde öğle saatlerine doğru çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 20’ye yakın arazözle müdahale edilen yangının, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümesi engellendi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, yangında 5 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0