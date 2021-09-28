İzmir Yamanlar’daki yangında 5 dönümlük alan zarar gördü

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağında çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 5 dönümlük bir alanın kül olduğu ifade edildi.

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağında vericilerin de bulunduğu Karatepe bölgesinde öğle saatlerine doğru çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 20’ye yakın arazözle müdahale edilen yangının, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümesi engellendi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, yangında 5 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.