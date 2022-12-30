İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: “Şuan 4 vefat eden vatandaşımızın olduğu kesin”

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova ilçesinde yaşanan vinç kazasına ilişkin, "Şuan 4 vefat eden vatandaşımızın olduğu kesin. Vincin arka ağırlığı, işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynere düşmüş. Kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız daha var." dedi.

İzmir’in Bornova ilçesine vinç kazasıyla ilgili bilgi almak ve inceleme yapmak üzere gelen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, olayda 4 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayın bugün saat 17.35 sıralarında meydana geldiğini ifade eden Vali Köşger, “Bornova ilçesindeki inşaatta vinç yükseltme çalışmaları sırasında elim bir kaza meydana geldi. Bu kazada 2’si vinç operatörü 2’si de inşaat işçisi olmak üzere 4 vatandaşımızı kaybettik. Şuan 4 vefat eden vatandaşımızın olduğu kesin. Vincin arka ağırlığı, işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynere düşmüş. Orada arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız daha var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Konteynerin üzerindeki enkaz kaldırılıyor. Umarım bundan sonra can kaybımız artmaz, vatandaşlarımıza sağ salim ulaşırız” diye konuştu.

Olayla ilgili adli sürecin başladığını ifade eden Vali Köşger, “Savcımız sahada incelemelerini yapıyor. Her türlü kanuni, adli süreç yürütülecek. Bu olayda kimin kabahati varsa sonuna kadar gidilecek. Ülkemiz bir hukuk devleti. Kimin suçu, ihmali, kusuru varsa sonuna kadar adli süreç işetilip hak ettiği cezayı alacak” ifadesini kullandı.